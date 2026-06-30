Банки получат новый инструмент против кредитных мошенников

С 1 июля 2026 года банки и микрофинансовые организации получат право оперативно запрашивать данные сразу из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Новая схема должна помочь выявлять попытки оформить потребительский кредит или заем без добровольного согласия гражданина. Мера входит в июльский пакет законов, направленных на борьбу с финансовым мошенничеством.
О новом порядке сообщили в Государственной думе при обзоре норм, вступающих в силу в июле. Законодатели связывают изменение с ростом схем, при которых злоумышленники используют персональные данные граждан, оформляют кредиты дистанционно или пытаются провести заем через микрофинансовые организации. Быстрый доступ к сведениям из разных бюро должен дать кредитору больше информации до выдачи денег.
Изменение затронет потребительское кредитование и микрозаймы. Для граждан это означает дополнительный фильтр перед выдачей средств, а для банков и МФО — возможность быстрее сопоставлять заявки с кредитной историей, признаками подозрительной активности и уже действующими обязательствами. Норма работает вместе с другими инструментами защиты, включая самозапрет на кредиты и антифрод-проверки операций.
Отдельно с июля родители и законные представители смогут получать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Это позволит быстрее увидеть подозрительные операции подростков и попытки вовлечения детей в схемы по выводу денег. Банкам и МФО предстоит встроить новые запросы в процедуру проверки заемщиков, а гражданам — внимательнее отслеживать кредитную историю и уведомления о заявках.
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