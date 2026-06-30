Банки получат новый инструмент против кредитных мошенников

Отдельно с июля родители и законные представители смогут получать справки по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Это позволит быстрее увидеть подозрительные операции подростков и попытки вовлечения детей в схемы по выводу денег. Банкам и МФО предстоит встроить новые запросы в процедуру проверки заемщиков, а гражданам — внимательнее отслеживать кредитную историю и уведомления о заявках.