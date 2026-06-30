Специалисты «Красноярскэнерго» рассказали о вакансиях в энергетике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники производственных отделений филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» стали участниками федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Площадки работали в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске, а также в городских и районных центрах занятости населения по всему краю.
Энергетики рассказали посетителям ярмарки трудоустройства об актуальных вакансиях, которые предлагают как опытным специалистам, так и студентам, выпускникам профильных учебных заведений. Также консультации получили соискатели, желающие сменить профессиональную сферу деятельности или повысить квалификацию. Все желающие смогли пройти собеседование, заполнить анкету и оставить своё резюме в базе филиала «Россети Сибирь».
Сейчас в «Красноярскэнерго» открыты вакансии по самым разным направлениям. Требуются водители спецтехники, электромонтёры, мастера участков, специалисты службы релейной защиты и автоматики. Для уточнения информации можно звонить по телефонам 8 (391) 252−91−70, 8923−556−30−50.
«Такие ярмарки — хорошая возможность пообщаться с будущими или потенциальными коллегами напрямую, ответить соискателям сразу на месте на все интересующие вопросы, а при необходимости составить индивидуальный план адаптации или переобучения. После очных встреч и личного общения в наш коллектив всегда приходят новые сотрудники», — отметила начальник отдела оформления трудовых отношений и развития персонала филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Ольга Дарюхина.
Всего в этом году в Красноярском крае в масштабной ярмарке трудоустройства приняли участие 5,3 тысячи соискателей и 400 работодателей, которые предложили более 9 тысяч вакансий. Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению президента России. Мероприятие включено в национальный проект «Кадры».