ВСРП сократит число рейсов и проиндексирует цены на билеты из-за дефицита топлива

Кроме того, сообщалось о том, что правительство региона работает над возобновлением четырех пассажирских маршрутов, которые связывают труднодоступные территории Иркутской области. 18 июня был объявлен конкурсный отбор на определение перевозчика для рейса Осетрово — Визирный по реке Лене из Усть-Кутского в Киренский район.