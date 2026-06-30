ВСРП сократит число рейсов и проиндексирует цены на билеты из-за дефицита топлива

IrkutskMedia, 30 июня. В связи с ситуацией на рынке нефтепродуктов Иркутской области, вызванной дефицитом топлива и ростом его стоимости, на официальном сайте «ВСРП» сообщили о вынужденном принятии мер. В первую очередь компания будет обслуживать субсидируемые перевозки и паромные переправы в регионе.
Объёмы топлива, доступные компании для распределения, в приоритетном порядке направляются на выполнение социально значимых контрактов. В пресс-службе организации сообщили, что число регулярных и экскурсионных маршрутов будет сокращено. Кроме того, ожидается индексация стоимости билетов.
Компания готова вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы в полном объеме в ближайшее время. Также перевозчик предоставляет возможность перенести рейс на более позднюю дату при стабилизации ситуации с топливообеспечением.
Ранее агентство сообщало о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Балаганск — Братск. Стали известны населенные пункты, в которых будет останавливаться водный транспорт.
Кроме того, сообщалось о том, что правительство региона работает над возобновлением четырех пассажирских маршрутов, которые связывают труднодоступные территории Иркутской области. 18 июня был объявлен конкурсный отбор на определение перевозчика для рейса Осетрово — Визирный по реке Лене из Усть-Кутского в Киренский район.
Напомним также, что ранее ситуацию с водным транспортом на личный контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин. Главе ведомства в дальнейшем доложат о принятых мерах по восстановлению прав местных жителей на качественную транспортную инфраструктуру.