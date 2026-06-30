В Омске семьям с детьми оставили льготную ипотеку 6% до октября 2026 года

В России не планируют менять условия программы «Семейная ипотека» как минимум до 1 октября 2026 года. Об этом говорится в материалах Минфина.
Ведомство уточнило, что действующие параметры программы сохраняются без изменений, а возможные корректировки пока находятся в стадии проработки. Решение по обновлению условий будет принято не ранее указанной даты.
Работа над модернизацией программы ведётся в рамках поручений президента России. В обсуждении участвуют профильные ведомства, которые рассматривают варианты совершенствования льготной ипотеки.
Среди предложений — привязка ставки к количеству детей в семье. Также обсуждается дифференцированный подход к условиям кредитования.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что возможные изменения могут быть проработаны до середины года, однако окончательные решения пока не приняты.
Сейчас «Семейная ипотека» остаётся одной из самых востребованных льготных программ. Она позволяет оформить кредит по ставке до 6% годовых семьям с детьми при определённых условиях.
С 2026 года также действуют ограничения, согласно которым супруги обязаны выступать созаёмщиками по одному ипотечному кредиту, за исключением отдельных случаев.