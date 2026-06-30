Лишь 35% опрошенных россиян обучились использованию ИИ на работе

«Только 35% из использующих ИИ на работе россиян заявляют, что работодатели обучают их взаимодействию с ИИ», — сказано в исследовании компании. Около 12% из опрошенных поделились, что программа не включает информацию об угрозах и основах безопасности данных при работе с нейросетями. Треть опрошенных проходит обучение реже одного раза в квартал.