Лишь 35% опрошенных россиян обучились использованию ИИ на работе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лишь 35% россиян, которые применяют искусственный интеллект, подтвердили, что их работодатели проводят обучение взаимодействию с нейросетями. Об этом ТАСС сообщили в «МТС Линк» после опроса более 1 тыс. респондентов.
«Только 35% из использующих ИИ на работе россиян заявляют, что работодатели обучают их взаимодействию с ИИ», — сказано в исследовании компании. Около 12% из опрошенных поделились, что программа не включает информацию об угрозах и основах безопасности данных при работе с нейросетями. Треть опрошенных проходит обучение реже одного раза в квартал.
Примерно 73% пользователей ИИ-сервисов применяют бесплатные версии. Остальные оплачивают доступ самостоятельно или через работодателя. Средние затраты на подписки составляют 3,5 тыс. рублей в месяц на человека.
Среди ИИ-моделей лидируют российские разработки: YandexGPT (46%) и GigaChat (45%). На третьем месте с небольшим отставанием разместился ChatGPT от OpenAI (38%). В пятерку лидеров также вошли DeepSeek (20%) и Gemini (13%).