Швеция даст Украине €135 млн на восстановление энергетики

Для России этот шаг важен тем, что союзники Украины закрывают не только фронтовые потребности Киева, но и тыловую устойчивость. Чем дольше украинская энергетика сохраняет работоспособность, тем меньше эффект от ударов по инфраструктуре и тем выше способность государства продолжать сопротивление.