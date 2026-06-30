Швеция даст Украине €135 млн на восстановление энергетики

Швеция утвердила новый пакет поддержки Украины примерно на €135 млн. Средства направят на энергетический сектор в 2026 году. Стокгольм объяснил решение тем, что прошлой зимой украинские электросети и электростанции подвергались интенсивным российским атакам, а Киеву нужно заранее готовиться к следующему отопительному сезону.
По данным шведского правительства, пакет должен помочь Украине провести ремонт, установить новые мощности генерации, получить материальную поддержку и усилить ядерную безопасность. Для Киева это не военная поставка в прямом смысле, но фактически такой механизм поддерживает устойчивость страны в условиях конфликта.
Энергетическая поддержка стала частью более широкой линии Швеции по Украине. Стокгольм указывает, что с начала российской военной операции оказывает Киеву военную, гуманитарную и гражданскую помощь, а вместе с ЕС участвует в макрофинансовой поддержке и санкционных пакетах против России.
Для России этот шаг важен тем, что союзники Украины закрывают не только фронтовые потребности Киева, но и тыловую устойчивость. Чем дольше украинская энергетика сохраняет работоспособность, тем меньше эффект от ударов по инфраструктуре и тем выше способность государства продолжать сопротивление.
Москва, в свою очередь, утверждает, что западная помощь Украине не меняет российских целей. Российская сторона также не раз заявляла, что санкции, поставки и финансовая поддержка Киева превращают конфликт в долгосрочное противостояние России с Западом.
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