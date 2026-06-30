Три омских магазина предостерегли из-за жалоб на плесень и просрочку

Так, согласно документам о профилактическом мероприятии, одна из жалоб касалась кислого молока, хотя и с не вышедшим сроком годности — такое, со слов покупателя, было куплено в магазине «Магнит» по улице 70 лет Октября.
«При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований проанализировано обращение № 382239 от
Еще одна жалоба касалась майонеза, который находился на прилавке с истекшим сроком годности. Как заявил покупатель, просрочку он купил в магазине «Магнит у дома» по улице Профинтерна.
«При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований проанализировано обращение № 386899 от
Еще один покупатель, как отмечается, нашел плесень в творожном десерте, купленном в «Пятерочке» по улице Заозерной.
«В адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области через Государственную информационную систему мониторинга товаров “Честный знак” поступило обращение № (384898 от
Добавим, предостережение еще не говорит о нарушении и носит профилактический характер.