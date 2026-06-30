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Три омских магазина предостерегли из-за жалоб на плесень и просрочку

В понедельник, 29 июня 2026 года, Управление Роспотребнадзора по Омской области объявило предостережения после обращений покупателей, оставшихся, по всей видимости, недовольных продукцией, купленной в трех омских магазинах.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, согласно документам о профилактическом мероприятии, одна из жалоб касалась кислого молока, хотя и с не вышедшим сроком годности — такое, со слов покупателя, было куплено в магазине «Магнит» по улице 70 лет Октября.

«При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований проанализировано обращение № 382239 от 16.06.2026 г. (авторизованное по ЕСИА, субъект Омская область) в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации gov.crpt.ru в разделе “реестр обращений”. Из обращения № 382239 от 16.06.2026 г. с изложенными фактами о нарушении обязательных требований в части реализации некачественной молочной продукции (молоко кислое) — молоко с массовой долей жира 3,2% 0,9 л пюр-пак, дата выработки 06.06.2026 г., срок годности до 18.06.2026 г. Изготовитель ООО “Лузинское молоко” (ИНН 5528023125) в магазине “Магнит” по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, Кировский округ, ул. 70 лет Октября, д. 1», — говорится в описании предостережения от 29 июня 2026 года.

Еще одна жалоба касалась майонеза, который находился на прилавке с истекшим сроком годности. Как заявил покупатель, просрочку он купил в магазине «Магнит у дома» по улице Профинтерна.

«При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований проанализировано обращение № 386899 от 28.06.2026 г. (авторизованное по ЕСИА, субъект Омская область) в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации gov.crpt.ru в разделе “реестр обращений”. Из обращения № 386899 от 28.06.2026 г. следует, что потребитель приобрел товар 28.06.2026 г. с истёкшим сроком годности. (“В магазине Магнит у дома по адресу: 644082, г. Омск, Кировский округ, ул. Профинтерна, д. 10”) — Майонез “Я люблю готовить” классический провансаль, массовая доля жира 67%, дойпак с доз. 700 мл, дата производства 26.02.2026 г., до 26.06.2026 г., производитель АО “ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ” ИНН 6664014643», — указано в предостережении.

Еще один покупатель, как отмечается, нашел плесень в творожном десерте, купленном в «Пятерочке» по улице Заозерной.

«В адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области через Государственную информационную систему мониторинга товаров “Честный знак” поступило обращение № (384898 от 23.06.2026 г.) с изложенными фактами о нарушении обязательных требований в части реализации некачественной молочной продукции (при вскрытии обнаружена плесень) — Чудо 100 г Десерт творожный пастеризованный взбитый “Творожок” фруктовый, черника. М.д.ж. 4,2%, дата производства 27.05.2026 г., срок годности до 12.07.2026 г. Заявитель (АО “ВБД” ИНН 7713085659), дата покупки 22.06.2026 г. в магазине “Пятерочка” по адресу: 644090, Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, д. 13 к. 1», — указано в данном предостережении.

Добавим, предостережение еще не говорит о нарушении и носит профилактический характер.

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