Три омских магазина предостерегли из-за жалоб на плесень и просрочку

«При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований проанализировано обращение № 382239 от 16.06.2026 г. (авторизованное по ЕСИА, субъект Омская область) в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации gov.crpt.ru в разделе “реестр обращений”. Из обращения № 382239 от 16.06.2026 г. с изложенными фактами о нарушении обязательных требований в части реализации некачественной молочной продукции (молоко кислое) — молоко с массовой долей жира 3,2% 0,9 л пюр-пак, дата выработки 06.06.2026 г. , срок годности до 18.06.2026 г. Изготовитель ООО “Лузинское молоко” (ИНН 5528023125) в магазине “Магнит” по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, Кировский округ, ул. 70 лет Октября, д. 1», — говорится в описании предостережения от 29 июня 2026 года.