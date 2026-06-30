Во Франции ввели ограничения на товары из сегмента «сверхбыстрой моды»

Документ, внесенный в парламент в 2024 году, предусматривает введение запрета на рекламу ритейлеров «сверхбыстрой моды», в том числе с участием инфлюенсеров. Кроме того, каждый товар с таких платформ будет облагаться дополнительной пошлиной. К 2030 году ее размер должен достичь €20 за каждый товар. Максимальный размер пошлины не должен превышать 50% от стоимости покупки до уплаты налога. Часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов.