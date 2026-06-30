Генпрокуратура поручила проверить работу ЖКХ в Омской области

В Омской области проверят работу ЖКХ по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева. Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 30 июня 2026 года, к нему обратились жители Омска, Калачинского, Горьковского, Исилькульского, Таврического и Кормиловского районов области.
«Граждане обратились по вопросам ненадлежащей эксплуатации коммунальной инфраструктуры и необеспечения ее капитального ремонта, подключения к централизованным сетям водоснабжения, содержания общедомового имущества», — заявляется в релизе прокуратуры Омской области.
Как сообщается, территориальными прокурорами с привлечением специалистов незамедлительно организованы проверки соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.
Отметим, в релизе не уточняется, какие именно жалобы стали поводом для проверок. По всей видимости, речь идет о сумме обращений.
Отметим, что с наступлением жаркой погоды, которая длится в Омской области почти месяц, в районах возникли проблемы с водой. Так, 20 июня 2026 года в Таре сломалась водозаборная помпа, из-за чего жители города в жару остались без воды. Сообщалось, что сломавшаяся помпа не подлежит восстановлению. Губернатор оперативно собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям, постановив выделить необходимые средства на изготовление и установку нового насоса большей производительности, тогда же был выработан план действий на ближайшие несколько дней. Впоследствии в городе установили новый насос.