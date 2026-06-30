Генпрокуратура поручила проверить работу ЖКХ в Омской области

Отметим, что с наступлением жаркой погоды, которая длится в Омской области почти месяц, в районах возникли проблемы с водой. Так, 20 июня 2026 года в Таре сломалась водозаборная помпа, из-за чего жители города в жару остались без воды. Сообщалось, что сломавшаяся помпа не подлежит восстановлению. Губернатор оперативно собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям, постановив выделить необходимые средства на изготовление и установку нового насоса большей производительности, тогда же был выработан план действий на ближайшие несколько дней. Впоследствии в городе установили новый насос.