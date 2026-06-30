Россиянам увеличат размер соцвыплат с 1 июля: каких категорий это коснется

С 1 июля для определенных категорий граждан предусмотрено увеличение социальных пособий, оно связано с изменением их жизненного положения. Об этом сообщила депутат ГД РФ Екатерина Стенякина.
«Такие изменения коснутся в июле тех, у кого изменился жизненный статус. Например, люди с инвалидностью I группы. В том случае, если в июне человеку впервые присвоили I группу инвалидности, его фиксированная выплата удваивается», — сказала она для ТАСС.
Она уточнила, что повторная доплата тем, кто уже получал надбавку, не полагается. При этом выплаты повысят пенсионерам, у которых появились иждивенцы — дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет. Размер надбавки будет зависеть от числа иждивенцев.
Как сообщается, для сельских жителей со стажем более 30 лет предусмотрена доплата в размере 25% от фиксированной части пенсии. Если надбавка не была назначена ранее, нужно обратиться с заявлением в Соцфонд.
Кроме этого, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет до начала июля, получат прибавку автоматически. В 2026 году базовая фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля.
Также с 1 июля россияне смогут покупать и продавать жилье с помощью биометрии.