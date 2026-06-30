Россиянам увеличат размер соцвыплат с 1 июля: каких категорий это коснется

Она уточнила, что повторная доплата тем, кто уже получал надбавку, не полагается. При этом выплаты повысят пенсионерам, у которых появились иждивенцы — дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет. Размер надбавки будет зависеть от числа иждивенцев.