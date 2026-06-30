Японская иена рухнула до минимума за 40 лет

На токийских торгах во вторник курс японской иены к доллару США достиг минимального значения за почти 40 лет. Валюта ненадолго опустилась до отметки 162 иены за доллар, в последний раз такой уровень фиксировали в декабре 1986 года, информирует издание Yomiuri.