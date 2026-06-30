«Росконгресс»: предсказуемость затрат стала драйвером аутсорсинга ИБ для МСП

Самой распространенной моделью организации ИБ, по информации фонда, у МСП остается единственный специалист в штате. Руководители понимают уязвимость подхода, но не готовы платить за безопасность, как крупные компании. Однако, по данным Positive Technologies, все чаще малый и средний бизнес прибегают к использованию искусственного интеллекта для решения части задач без привлечения сторонних специалистов.