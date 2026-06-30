«Росконгресс»: предсказуемость затрат стала драйвером аутсорсинга ИБ для МСП

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Руководители малых и средних предприятий (МСП) назвали главной причиной обращения к услугам вендоров в сфере информационной безопасности предсказуемость расходов. Об этом ТАСС рассказали в Фонде «Росконгресс» по итогу опроса 25 представителей рынка.
Большинство респондентов, рассматривающих аутсорсинг, предпочитают гибридную модель, при которой внешний партнер выполняет мониторинг, реагирование и предоставляет экспертизу. Компания, в свою очередь, управляет доступами и принимает решения по рискам.
«Фактор “прогнозируемость затрат на ИБ” уверенно лидирует среди драйверов интереса к аутсорсу. Следом идут “быстрая организация защиты” и “рекомендации коллег из других компаний”. Результат корректирует представление о том, что главный двигатель аутсорса — кадровый голод. По выборке вопрос заметно опережают финансовый и операционный факторы», — объяснили в фонде.
В мышлении руководителей также, как отмечают аналитики, произошел сдвиг, чаще задаются не вопросом «случится ли инцидент», а «насколько компания к нему готова». Быстрое реагирование при наступлении инцидента у респондентов с высокой зрелостью ИБ ценится выше, чем скорость развертывания средств защиты.
Самой распространенной моделью организации ИБ, по информации фонда, у МСП остается единственный специалист в штате. Руководители понимают уязвимость подхода, но не готовы платить за безопасность, как крупные компании. Однако, по данным Positive Technologies, все чаще малый и средний бизнес прибегают к использованию искусственного интеллекта для решения части задач без привлечения сторонних специалистов.
«Меняется сама модель потребления решений ИБ. Достаточно использовать облачную платформу безопасности, в которой экспертиза специалистов усилена технологиями искусственного интеллекта. Это позволяет небольшим компаниям получать уровень защиты, который раньше был доступен только крупным организациям с большим штатом специалистов», — подытожил в беседе с ТАСС управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков.