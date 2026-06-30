Польские СМИ увидели угрозу для Европы в новом решении Китая и России

Решение Китая открыть свой рынок для российских комбикормов вызвало обеспокоенность в Польше. По мнению авторов издания Top agrar, этот шаг способен повлиять не только на российско-китайскую торговлю, но и на положение европейских производителей на одном из крупнейших мировых рынков.