Росстандарт принял первые ГОСТы для систем промышленной автоматизации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Росстандарт утвердил предварительные стандарты для платформ промышленной автоматизации, сообщили ТАСС в ведомстве.
В частности, приняты ПНСТ «Системы промышленной автоматизации открытые. Системы управления открытые распределенные. Термины и определения» и ПНСТ «Системы киберфизические. Системы промышленной автоматизации открытые. Системы управления открытые распределенные. Общая архитектура, интерфейсы и основные требования».
«Утверждение первых стандартов Национальной платформы промышленной автоматизации — значимый этап в развитии нормативной базы для цифровой трансформации промышленности. Документы формируют единые требования к построению открытых систем управления, обеспечивают совместимость решений различных производителей и создают условия для более широкого внедрения отечественных технологий», — приводятся в сообщении слова руководителя Росстандарта Антона Шалаева.
Принятые стандарты фокусируются на требованиях к построению открытых распределенных систем управления, регламентируют цифровизацию промышленности и непосредственно внедрение цифровых технологий в производство.
«Утверждение первых стандартов открытых распределенных систем управления — это только начало. Мы закладываем основу для по-настоящему независимой, удобной и конкурентоспособной промышленной платформы, которая будет работать на наших предприятиях. Главное здесь — дать возможность разным производителям оборудования и ПО “договариваться” друг с другом, а заводам — не быть привязанными к одному вендору. Следующие шаги: наработать детальные требования на основе реального опыта, обеспечить совместимость разных решений и их надежность. А затем — создать систему сертификации, чтобы заказчики точно знали: все работает как надо», — заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
Применение новых стандартов поможет ускорить внедрение цифровых технологий в промышленности, сократить расходы на интеграцию и модернизацию систем управления, усилить конкуренцию между российскими разработчиками оборудования и ПО, а также создать условия для развития экосистемы отечественных решений в сфере промышленной автоматизации и укрепить технологический суверенитет промышленности РФ.
По словам заместителя директора АНО «Платформа НТИ», председателя технического комитета по стандартизации № 194 «Кибер-физические системы» Никиты Уткина, серия стандартов задает единую терминологию и нормативную основу для ключевых элементов Национальной платформы промышленной автоматизации, а именно построения открытой архитектуры систем управления, обеспечения функциональной совместимости оборудования и программного обеспечения различных производителей, унификации интерфейсов взаимодействия компонентов системы.