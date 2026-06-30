Росстандарт принял первые ГОСТы для систем промышленной автоматизации

«Утверждение первых стандартов открытых распределенных систем управления — это только начало. Мы закладываем основу для по-настоящему независимой, удобной и конкурентоспособной промышленной платформы, которая будет работать на наших предприятиях. Главное здесь — дать возможность разным производителям оборудования и ПО “договариваться” друг с другом, а заводам — не быть привязанными к одному вендору. Следующие шаги: наработать детальные требования на основе реального опыта, обеспечить совместимость разных решений и их надежность. А затем — создать систему сертификации, чтобы заказчики точно знали: все работает как надо», — заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.