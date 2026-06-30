Эксперт Орлова назвала неплохим сценарием ключевую ставку 12% в 2027 году

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки до уровня 12% в 2027 году является неплохим сценарием для РФ. По итогам этого года ставка не будет снижена менее чем до 13%, сказала в ходе «Альфа-саммита» в Новосибирске главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа банка Наталия Орлова.
«Говоря про нашу ставку, думаю, что целесообразно ориентироваться на то, что она не будет ниже 13% по итогам этого года. И, я думаю, что в силу контекста, конечно, про десятую ставку на следующий год лучше не думать. Лучше ориентироваться на ставку порядка 12%, это тоже будет неплохой сценарий», — сказала она.
Эксперт пояснила, что такой прогноз обусловлен в том числе глобальными тенденциями. Это шок глобальных логистических цепочек, динамика мировых цен на удобрения и продовольствие, рост расходов на вооружение и другие. Из-за центральные ставки будут расти на 1−2%, что повлияет на решения Центробанка РФ.
«Альфа-саммит» проходит 30 июня в Новосибирске. В ходе него выступят представители банка, эксперты, представители бизнеса и власти. Темами для обсуждения стали макроэкономическая ситуация и цифровизация экономики.