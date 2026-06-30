Эксперт Орлова назвала неплохим сценарием ключевую ставку 12% в 2027 году

«Говоря про нашу ставку, думаю, что целесообразно ориентироваться на то, что она не будет ниже 13% по итогам этого года. И, я думаю, что в силу контекста, конечно, про десятую ставку на следующий год лучше не думать. Лучше ориентироваться на ставку порядка 12%, это тоже будет неплохой сценарий», — сказала она.