Каждый третий опрошенный клиент МФО зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Почти каждый третий (29,8%) клиент микрофинансовых организаций (МФО) зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц, говорится в опросе компании «Альфа-деньги» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным опроса, около половины опрошенных участников МФО, по их собственным оценкам (49,4%), зарабатывают до 100 тыс. рублей в месяц, а две трети респондентов (66,6%) имеют дополнительные источники дохода помимо зарплаты.
Большинство респондентов работают по найму (61,6%), однако каждый третий ведет собственный бизнес: 13,2% являются самозанятыми, еще по 12,6% — предпринимателями и фрилансерами. Более половины опрошенных (57,2%) занимают позиции специалистов, а 13,8% работают на руководящих позициях.
Среди участников опроса, имеющих опыт обращения в микрофинансовые организации, чаще всего встречались сотрудники производственных предприятий (19,8%). Далее следуют представители финансовой и IT-отраслей (по 13,8%), а также работники сферы образования (11%). Кроме того, среди клиентов МФО есть строители (7,6%) и специалисты по PR и маркетингу (6,6%).
При этом, как показал опрос, главной причиной обращения за займом стали непредвиденные расходы — такой вариант выбрали 23,2% опрошенных. В числе других распространенных целей оказались лечение (13%), покупка техники (11%) и повседневные расходы (10%).
Для значительной части россиян займы в МФО являются привычными: 44,8% респондентов используют их наряду с обычными финансовыми инструментами. Еще 17% выбирают МФО, когда банковский кредит оказывается недоступен или кредитной истории недостаточно для его получения. Кроме того, 37% обращаются к займам в ситуациях, требующих быстрого решения финансовых вопросов. В опросе приняло участие 2,5 тыс. россиян.