Каждый третий опрошенный клиент МФО зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц

Для значительной части россиян займы в МФО являются привычными: 44,8% респондентов используют их наряду с обычными финансовыми инструментами. Еще 17% выбирают МФО, когда банковский кредит оказывается недоступен или кредитной истории недостаточно для его получения. Кроме того, 37% обращаются к займам в ситуациях, требующих быстрого решения финансовых вопросов. В опросе приняло участие 2,5 тыс. россиян.