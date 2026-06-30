Жители РТ стали в два раза чаще защищать недвижимость от мошенников

Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.
По данному показателю Республика Татарстан вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством подобных заявлений. Места в топе с первого по четвертое заняли Московская область — 296 тыс. заявлений, Москва — 271 тыс., Санкт-Петербург — 141 тыс. и Краснодарский край — 132 тыс.
«Установление запрета на совершение сделок без личного участия — это эффективный инструмент защиты недвижимости от мошеннических действий. В текущем году данной услугой воспользовалось более 95 тыс. граждан. Это более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года», — заметил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.
Глава ведомства предположил, что значительный рост количества обращений может быть связан с большей информированностью населения о предоставлении государственной услуги. Также это ответная реакция на увеличение числа попыток мошенничества, которые стали более изощренными и распространенными, добавил он.
Чтобы внести указанную запись в ЕГРН, необходимо подать в Росреестр соответствующее заявление. Сделать это можно следующими способами:
— лично обратиться в ближайший офис МФЦ и заполнить заявление по специально утвержденной форме, с собой обязательно нужно иметь документ, удостоверяющий личность; — посредством портала госуслуги (учетная запись пользователя обязательно должна быть подтвержденной).
Процедура бесплатна и доступна по всей России. При этом запись действует бессрочно и снимается только на основании личного заявления самого собственника или в силу закона (например, при переходе права), уточнили в Росреестре по Татарстану.