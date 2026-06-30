Жители РТ стали в два раза чаще защищать недвижимость от мошенников

«Установление запрета на совершение сделок без личного участия — это эффективный инструмент защиты недвижимости от мошеннических действий. В текущем году данной услугой воспользовалось более 95 тыс. граждан. Это более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года», — заметил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.