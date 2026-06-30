Еще один участок дороги в Алматинской области станет платным с 10 июля

Так, установлено, что участок Бурылбайтал — Курты автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории «Астана — Караганда (с обходом) — Алматы» используется на платной основе.
Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок автомобильной дороги областного значения Сункар — Каншенгель — Топар — Куйган, Топар — Акжар, Конаев — Баканас — Караой, участок автомобильной дороги республиканского значения Конаев — Курты.
Начальный пункт платной дороги — км 1041, конечный пункт платной дороги — км 1121. Протяженность платного участка — 80 км.
Количество полос движения по автомобильной дороге — 2 полосы в обоих направлениях.
Также установлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.
За весь маршрут:
Для легковых авто — постоплата 0,0671 МРП (290 тенге), предоплата — 0,0581 МРП (251 тенге);Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т — постоплата 0,1699 МРП, предоплата 0,1453 МРП;Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т — постоплата 0,3354 МРП, предоплата 0,2862 МРП;Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т — постоплата 0,5031 МРП, предоплата 0,4270 МРП;Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т — постоплата 0,6752 МРП, предоплата 0,5746 МРП;Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи — постоплата 0,8407 МРП, предоплата 0,7155 МРП.
Также предусмотрена абонентская плата за месяц (кроме легковых авто) от 2 до 10 МРП, в зависимости от грузоподъемности авто, и годовой абонемент.
Для легковых авто он составит 1 МРП, для грузовых авто — от 20 до 100 МРП.
1 МРП в 2026 году составляет 4325 тенге.
Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.