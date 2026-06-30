Еще один участок дороги в Алматинской области станет платным с 10 июля

Для легковых авто — постоплата 0,0671 МРП (290 тенге), предоплата — 0,0581 МРП (251 тенге);Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т — постоплата 0,1699 МРП, предоплата 0,1453 МРП;Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т — постоплата 0,3354 МРП, предоплата 0,2862 МРП;Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т — постоплата 0,5031 МРП, предоплата 0,4270 МРП;Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т — постоплата 0,6752 МРП, предоплата 0,5746 МРП;Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи — постоплата 0,8407 МРП, предоплата 0,7155 МРП.