В Хабаровском крае планируют построить 11 пассажирских судов и обновить 60 причалов

Вчерашний День кораблестроителя имеет для нашего края особое значение, ведь Хабаровский край по праву считается одним из промышленных центров Дальнего Востока. Гордость местного судостроения — это два легендарных завода, расположенных в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Обладая богатой историей, эти предприятия продолжают оставаться ведущими кузницами флота, внося неоценимый вклад в развитие отрасли, сообщает Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Огромные перспективы открывает экономическое возрождение бассейна великой дальневосточной реки — Амура. Только до 2030 года потребуются 11 пассажирских судов и 60 единиц причальной инфраструктуры. В планах — строительство дебаркадеров и катамаранов, а также судов для нужд МЧС и Министерства обороны РФ, в том числе Тихоокеанского флота», отметил глава региона.
Дмитрий Демешин лично приехал на Хабаровский судостроительный завод, чтобы поздравить коллектив не только с профессиональным праздником, но и с 73-й годовщиной со дня основания предприятия. За эти десятилетия на его верфях построено более 360 судов, включая более 200 военных. В последние годы завод успешно выполнил заказы по строительству краболовных судов, несамоходного земснаряда. А судно «70 лет Победы» стало визитной карточкой на линии Хабаровск-Фуюань.
«Сегодня у нашего судостроительного завода двойной праздник. За эти десятилетия предприятие многое пережило, в том числе непростые времена: совсем недавно оно в прямом смысле нуждалось в спасении. И для нас это стало делом чести!», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Благодаря поддержке руководства страны завод перешел в управление края. Удалось сохранить и уникальные мощности, и замечательных специалистов, а это более 250 человек. Сегодня на базе ХСЗ уже формируется Центр судостроения и судоремонта, который уже включает Хабаровскую ремонтно-эксплуатационную базу флота.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на Хабаровском судостроительном заводе подписали Меморандум о совместной деятельности с Ярославским судостроительным заводом. Сотрудничество двух предприятий установит стратегическое партнёрство в проектировании и строительстве инновационных пассажирских судов с увеличенным запасом хода для обеспечения транспортной доступности удалённых населённых пунктов и районов.