В Хабаровском крае планируют построить 11 пассажирских судов и обновить 60 причалов

Дмитрий Демешин лично приехал на Хабаровский судостроительный завод, чтобы поздравить коллектив не только с профессиональным праздником, но и с 73-й годовщиной со дня основания предприятия. За эти десятилетия на его верфях построено более 360 судов, включая более 200 военных. В последние годы завод успешно выполнил заказы по строительству краболовных судов, несамоходного земснаряда. А судно «70 лет Победы» стало визитной карточкой на линии Хабаровск-Фуюань.