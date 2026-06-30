Как узнать, на каких заправках в Екатеринбурге есть бензин

Один из самых, на первый взгляд, очевидных вариантов — воспользоваться онлайн-картами. В сервисе «Яндекс. Карты» для большинства автозаправочных станций отображаются цены на топливо и информация о его наличии. Однако стоит учитывать, что эти данные обновляются не мгновенно — задержка может составлять от одного до семи дней, то есть на момент обращения к ним они уже будут неактуальны.