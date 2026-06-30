Как узнать, на каких заправках в Екатеринбурге есть бензин

Перебои с топливом в Екатеринбурге ставят перед автомобилистами вопрос: как понять, на каких АЗС есть бензин, каких марок и сколько он стоит. Сделать это можно несколькими способами, — рассказывает журналист ЕАН.
Если речь идет об АЗС крупной сети, то самый надежный способ избежать поездки к закрытой заправке — позвонить на «горячую линию». Контакты обычно указаны в онлайн-картах или на сайте сети. Сотрудники смогут подтвердить наличие АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 или дизельного топлива, а также сообщить актуальные цены.
Если выбираете заправку небольшой сети, то можно уточнить ее контакты в онлайн-картах или на сайте сети. Перед поездкой стоит позвонить на конкретную АЗС. Такой подход поможет сэкономить время и заранее выбрать заправку с нужным видом горючего.
Можно воспользоваться специализированными сервисами, которые показывают наличие топлива практически в режиме реального времени. Но они только начинают работу (как, например, приложение «Гдебенз»). Кроме того, многие крупные сети АЗС публикуют данные о работе своих станций на официальных сайтах и в мобильных приложениях.
Один из самых, на первый взгляд, очевидных вариантов — воспользоваться онлайн-картами. В сервисе «Яндекс. Карты» для большинства автозаправочных станций отображаются цены на топливо и информация о его наличии. Однако стоит учитывать, что эти данные обновляются не мгновенно — задержка может составлять от одного до семи дней, то есть на момент обращения к ним они уже будут неактуальны.
ЕАН рассказывал, что, с точки зрения правительства Свердловской области, причиной ажиотажного спроса на бензин и дизель в Свердловской области стали фейки о дефиците топлива в регионе. Об этом было заявлено по итогам совещания которое провел губернатор Денис Паслер с членами правительства, главами муниципалитетов и представителями ФАС.
«Цель подобных вбросов — посеять страх и панику, заставить автомобилистов выстраиваться в очереди на заправках и спровоцировать рост цен», — рассказали в департаменте информполитики региона.
Во время совещания замгубернатора Сергей Швиндт опроверг слухи о дефиците топлива, отметив, что в регионе сформирован достаточный запас бензина. По словам руководителя УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодова, колебания цен на заправках крупных сетей соответствуют рыночным. Рост цен выше средних показателей фиксируется лишь у отдельных независимых поставщиков, и с ними проводится работа.