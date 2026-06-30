На Красноярской железной дороге дали старт сезону студенческих трудовых отрядов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Торжественный старт трудовому семестру студенческих отрядов на стальных магистралях страны в режиме телемоста дал генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
На КрасЖД студотряд сформирован из 179 учащихся Красноярского института железнодорожного транспорта (филиал ИрГУПСа), Сибирского государственного университета путей сообщения и других вузов. Они будут трудиться в двух регионах Сибири — Красноярском крае и Хакасии.
«Студенческие отряды — это путёвка не только в профессию, но и в жизнь, возможность почувствовать взаимовыручку и поддержку коллектива, приобрести новых друзей. Мы создаем все условия, чтобы ребята могли проявить себя в профессии и узнать больше о том, как устроена железная дорога», — сказал начальник Красноярской магистрали Алексей Туманин.
Бойцы студенческих отрядов пройдут практику в качестве монтеров пути, сигналистов, электромонтеров контактной сети, составителей поездов, дежурных по залу железнодорожных вокзалов, проводников пассажирских вагонов, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также санитаров и медицинских сестер в учреждениях «РЖД-Медицина» на КрасЖД.
Они будут официально трудоустроены на предприятия дороги в Красноярске (в том числе на сортировочной станции Красноярск Восточный), Абакане, Боготоле, Ачинске, Козульке, Мариинске.
Чтобы успешно выполнять задачи на рабочих местах, ребята прошли предварительное обучение. На предприятиях за ними будут закреплены опытные наставники. КрасЖД обеспечила молодые кадры спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты.
Трудовой семестр студенческих отрядов продлится до 31 августа.