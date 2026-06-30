На Красноярской железной дороге дали старт сезону студенческих трудовых отрядов

«Студенческие отряды — это путёвка не только в профессию, но и в жизнь, возможность почувствовать взаимовыручку и поддержку коллектива, приобрести новых друзей. Мы создаем все условия, чтобы ребята могли проявить себя в профессии и узнать больше о том, как устроена железная дорога», — сказал начальник Красноярской магистрали Алексей Туманин.