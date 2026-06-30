Представители китайской компании посетили Канск

В ходе переговоров были затронуты ключевые аспекты, касающиеся инфраструктурного обеспечения будущего предприятия, включая доступ к энергоресурсам, транспортным артериям и логистическим узлам, что является критически важным для бесперебойной работы завода и своевременной доставки сырья и готовой продукции.