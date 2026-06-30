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Представители китайской компании посетили Канск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Представители компании Jinli Oils & Fats (Suzhou) Co., Ltd., специализирующейся на производстве и переработке растительных масел (подсолнечного, соевого, рапсового и других), а также занимаются сельским хозяйством и производством крахмала, посетили Канск.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Представители компании Jinli Oils & Fats (Suzhou) Co., Ltd., специализирующейся на производстве и переработке растительных масел (подсолнечного, соевого, рапсового и других), а также занимаются сельским хозяйством и производством крахмала, посетили Канск.

Главная цель визита — планирование строительства завода по глубокой переработке масличных культур, включая рапс, подсолнечник и соевые бобы. Завод будет производить биотопливо, биопластик, кормовые добавки и пищевые ингредиенты. В первую очередь, ожидается производство рапса. Ожидаемые инвестиции составляют около одного миллиарда рублей.

В ходе переговоров были затронуты ключевые аспекты, касающиеся инфраструктурного обеспечения будущего предприятия, включая доступ к энергоресурсам, транспортным артериям и логистическим узлам, что является критически важным для бесперебойной работы завода и своевременной доставки сырья и готовой продукции.

Ожидается, что запуск завода по глубокой переработке масличных культур станет мощным стимулом для развития агропромышленного сектора региона, создаст новые рабочие места и будет способствовать диверсификации экономики Канского муниципального округа.