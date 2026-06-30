IrkutskMedia, 30 июня. Очевидцы сообщают об уменьшении очередей за бензином в Иркутске. Так, сегодня утром очередь на объездной Ново-Ленино на АЗС «Роснефть» существенно сократилась. По словам некоторых пользователей соцсетей, местами время нахождения в «заторе» для заправки сократилось до двух часов. При этом на некоторых заправочных станциях до сих пор сильное скопление автомобилей — люди продолжают часами ожидать своей очереди.