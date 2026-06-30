Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы сообщают об уменьшении очередей за бензином в Иркутске

На некоторых АЗС наблюдается сокращение машин.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 30 июня. Очевидцы сообщают об уменьшении очередей за бензином в Иркутске. Так, сегодня утром очередь на объездной Ново-Ленино на АЗС «Роснефть» существенно сократилась. По словам некоторых пользователей соцсетей, местами время нахождения в «заторе» для заправки сократилось до двух часов. При этом на некоторых заправочных станциях до сих пор сильное скопление автомобилей — люди продолжают часами ожидать своей очереди.

Между тем, в Иркутске за прошедшие сутки сотрудники полиции выявили четыре факта перепродажи топлива по завышенным ценам. Задержанные занимались незаконной предпринимательской деятельностью: в одном случае торговля велась рядом с территорией АЗС, еще в трех — через интернет.