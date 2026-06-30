Нижегородцев просят сообщать о незаконной продаже бензина

Жителей призывают сообщать о случаях реализации бензина и дизеля вне стационарных заправочных станций, а также о других признаках незаконного оборота нефтепродуктов. Для этого необходимо указать адрес предполагаемой точки продажи и любую дополнительную информацию, способную помочь установить обстоятельства нарушения.