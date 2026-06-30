Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев просят сообщать о незаконной продаже бензина

Каждый сигнал будет рассмотрен в установленном порядке.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области стартовала кампания по выявлению фактов нелегальной торговли автомобильным топливом. Координирует работу региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства, сообщили в областной администрации.

Жителей призывают сообщать о случаях реализации бензина и дизеля вне стационарных заправочных станций, а также о других признаках незаконного оборота нефтепродуктов. Для этого необходимо указать адрес предполагаемой точки продажи и любую дополнительную информацию, способную помочь установить обстоятельства нарушения.

Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок.

Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес»: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный). Каждый сигнал будет рассмотрен в установленном порядке.

Ранее нижегородские власти провели проверки АЗС в областном центре. По словам губернатора Глеба Никитина, проблем с запасами топлива в регионе нет.