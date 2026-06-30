Вице-премьер Башкирии проведет прямой эфир по топливному рынку 30 июня

Сегодня, 30 июня, в 15:00 на телеканале БСТ состоится прямой эфир, посвященный ситуации на топливном рынке Башкирии. Вопросы зрителей будет комментировать руководитель республиканского оперативного штаба по урегулированию обстановки с топливом, заместитель премьер-министра правительства региона Александр Шельдяев. В программе телезрителям расскажут о текущей обстановке на заправках, причинах запрета на заправку в канистры, о взаимодействии со спецслужбами и о том, достаточно ли топлива для всех потребителей.