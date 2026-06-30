Агентство J.D. Power составило рейтинг лучших китайских автомобилей

«Люди больше не задумываются над надежностью ходовой, ресурсом двигателя, качеством кузовного металла, потому что все это должно быть в автомобиле априори. И поэтому современный потребитель больше обращает внимание на что-то другое, на ту же работу мультимедиа», — уверен член Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов.