В Волгограде построили по 60 квадратных сантиметров жилья на человека

Лидером рейтинга стал город Кызыл, расположенный в республике Тыва. В прошлом году здесь было введено в эксплуатацию по 2,348 квадратного метра на каждого жителя. На втором месте расположился Краснодар с показателем 2,151 кв.м. А замкнула тройку лидеров Тюмень — 1,986 квадратных метров. Интересно, что Москва заняла по этому показателю лишь 56-е место в рейтинге. В российской столице было построено всего 0,560 квадратных метров в расчете на каждого жителя. Однако по объему построенного жилья в абсолютном значении Москва лидирует. В прошлом году в столице возвели жилья в объеме 7,4 миллиона квадратных метров.