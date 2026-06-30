Российских должников ограничат в дорогих микрозаймах

Для граждан это означает, что получить новый микрозаем при уже действующих дорогих обязательствах станет сложнее. Для МФО — необходимость перестроить скоринг, проверку заемщика и обмен данными о его долгах. Мера не отменяет микрозаймы как инструмент, но делает их менее доступными для тех, кто уже находится в зоне высокого долгового риска.