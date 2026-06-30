Российских должников ограничат в дорогих микрозаймах

Банк России вводит новые ограничения для микрофинансового рынка, чтобы остановить цепочки дорогих займов. С 1 октября 2026 года микрофинансовые организации не смогут выдавать человеку третий заем с полной стоимостью кредита выше 200 процентов годовых, если у него уже есть два непогашенных аналогичных займа.
О дополнительных мерах сообщил Банк России. Регулятор объясняет изменения борьбой с долговой спиралью, когда заемщик берет один дорогой микрозаем для погашения другого и быстро наращивает обязательства. Новые правила должны снизить риск ситуации, при которой гражданин оказывается сразу с несколькими краткосрочными займами под экстремально высокую ставку.
Следующий этап ужесточения запланирован на апрель 2027 года. Тогда заемщику разрешат иметь только один заем с полной стоимостью кредита выше 100 процентов годовых, а между оформлениями таких займов должен будет действовать трехдневный период охлаждения. Фактически регулятор хочет ограничить бесконтрольную выдачу сверхдорогих денег и дать человеку время не принимать решение под давлением.
Для граждан это означает, что получить новый микрозаем при уже действующих дорогих обязательствах станет сложнее. Для МФО — необходимость перестроить скоринг, проверку заемщика и обмен данными о его долгах. Мера не отменяет микрозаймы как инструмент, но делает их менее доступными для тех, кто уже находится в зоне высокого долгового риска.
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