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В правление ВТБ могут войти Георгий Горшков и Дмитрий Брейтенбихер

Сегодня наблюдательный совет ВТБ (MOEX: VTBR) будет рассматривать вопрос об избрании двух зампредов правления банка. Одновременно будут одобрены существенные условия договоров с ними, включая установление размеров вознаграждений и компенсаций. По сведениям «Ъ», одним из зампредов будет глава ВБ-банка (входит в группу Wildberries & Russ) и бывший зампред ВТБ Георгий Горшков.

Сегодня наблюдательный совет ВТБ (MOEX: VTBR) будет рассматривать вопрос об избрании двух зампредов правления банка. Одновременно будут одобрены существенные условия договоров с ними, включая установление размеров вознаграждений и компенсаций. По сведениям «Ъ», одним из зампредов будет глава ВБ-банка (входит в группу Wildberries & Russ) и бывший зампред ВТБ Георгий Горшков.

О планах стратегического партнерства ВТБ и группы Wildberries & Russ было объявлено в конце мая. Другим зампредом является член правления, руководитель направления Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. В ВТБ официально не прокомментировали планируемые назначения.

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