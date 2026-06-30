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Число ям и выбоин на дорогах Башкирии снизилось на 45%

Такие данные привел Минтранс региона.

Источник: Минтранс Башкирии

В 2026 году в Башкирии выявлено 61 тыс. дефектов дорожного полотна. Это на 45% меньше, чем три года назад. Такие данные приводит Минтранс региона.

«За последние годы выстроили более системную работу. Дороги инспектируются, дефекты фиксируются в цифровой системе, сроки устранения контролируем. Но дороги все еще остаются одной из самых чувствительных тем для жителей», — отметили в ведомстве.

На 30 июня устранение дефектов полностью завершено в 54 муниципалитетах. Работы продолжаются в Баймакском, Белорецком, Куюргазинском районах, которые числятся в отстающих.