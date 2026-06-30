Правительство рассматривает понижение стандарта выпускаемого топлива до «Евро-2»

По словам источника «Ъ» в отрасли, ослабление требований к бензину до класса «Евро-3», скорее всего, оказалось недостаточным для насыщения рынка высокооктановым бензином. По оценкам директора по коммуникациям NEFT Research Дмитрия Прокофьева, для большинства современных автомобилей топливо «Евро-2» может быть небезопасным, однако в регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества.