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Правила ограничения скорости могут изменить в Нижегородской области

Новые подходы могут применить при модернизации транспортной сети области — особенно на участках со сложной организацией движения.

Жителей Нижегородской области предупредили о планируемых изменениях в регулировании дорожного движения. Минтранс РФ разрабатывает рекомендации по установлению скоростных ограничений — в том числе для дорог региона. Об этом сообщает «Российская газета».

При определении лимитов скорости планируют учитывать загруженность трасс, состояние полотна и особенности прилегающих территорий. Документ, который может вступить в силу в 2027 году, будет носить рекомендательный характер.

Новые подходы могут применить при модернизации транспортной сети области — особенно на участках со сложной организацией движения.

Также Минтранс подготовил предложения по регулированию передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам: в случае их принятия изменения затронут и пользователей электросамокатов в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что участок трассы Р-158 отремонтируют в Лукоянове за счет нацпроекта.