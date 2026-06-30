Правила ограничения скорости могут изменить в Нижегородской области

Жителей Нижегородской области предупредили о планируемых изменениях в регулировании дорожного движения. Минтранс РФ разрабатывает рекомендации по установлению скоростных ограничений — в том числе для дорог региона. Об этом сообщает «Российская газета».
При определении лимитов скорости планируют учитывать загруженность трасс, состояние полотна и особенности прилегающих территорий. Документ, который может вступить в силу в 2027 году, будет носить рекомендательный характер.
Новые подходы могут применить при модернизации транспортной сети области — особенно на участках со сложной организацией движения.
Также Минтранс подготовил предложения по регулированию передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам: в случае их принятия изменения затронут и пользователей электросамокатов в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что участок трассы Р-158 отремонтируют в Лукоянове за счет нацпроекта.