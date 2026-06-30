В Казани приступили к обновлению сквера «Тебриз» по программе «Наш двор»

Подрядные организации уже демонтировали старое покрытие и убрали аварийные деревья.
Изначально проект предусматривал строительство крупной детской игровой площадки. Однако после обсуждения с жителями концепцию изменили: вместо нее в сквере появится тихая зона отдыха. Специалисты Института развития города Казани доработали проект с учетом пожеланий горожан.
При благоустройстве особое внимание уделяют сохранению зеленых насаждений. Для оценки состояния деревьев специалисты используют прибор, который позволяет выявить скрытые очаги гниения в древесине. Решение о сносе принимается только после проведения соответствующей экспертизы.
Работы в сквере «Тебриз» выполняются в рамках республиканской программы «Наш двор».