В Казани приступили к обновлению сквера «Тебриз» по программе «Наш двор»

При благоустройстве особое внимание уделяют сохранению зеленых насаждений. Для оценки состояния деревьев специалисты используют прибор, который позволяет выявить скрытые очаги гниения в древесине. Решение о сносе принимается только после проведения соответствующей экспертизы.