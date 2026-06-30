В Волгоградской области назвали главные направления инвестполитики

Как пояснили в комитете экономической политики и развития, на заседании определены перспективные направления для привлечения инвестиций в регион: совершенствование системы мер финансовой поддержки, развитие экспортной деятельности, расширение инфраструктуры для бизнеса, оптимизация контрольно-надзорных процедур.