Таксисты в России стали реже выходить на работу из-за проблем с топливом

Траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% с 22 по 28 июня, следует из данных сервиса «Сбер Индекс». При этом средние цены на поездки пока не изменились, отметил руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. Это связано с динамическим ценообразованием в сервисах такси, которое зависит от спроса и предложения.