Самая доходная частная школа Казани за год заработала 716,9 миллиона рублей

В Татарстане действуют 24 частные образовательные организации, из которых 7 дают дошкольное образование, 8 — начальное общее, 4 — основное и 12 — среднее. В Казани их 15, в Набережных Челнах — 3, в Альметьевске — 4. В частных школах республики обучается около 3 900 учеников (0,8% от общего числа). За последние пять лет государство выплатило им более 1,2 миллиарда рублей субсидий.
Лидером самых доходных частных образовательных учреждений Казани стала «Международная школа Казани» с показателем 716,9 миллиона рублей выручки за 2025 год. Стоимость обучения там начинается от 890 тысяч рублей и достигает 1,79 миллиона рублей в год.
На второй строчке расположился «Бала-Сити» — 401,8 миллиона рублей выручки за 2025 год. Стоимость обучения варьируется в пределах 104,5−124,8 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает «Унискул». Там выручка за прошлый год составила 237,3 миллиона рублей (вступительный взнос — 190 тысяч рублей, обучение — 94−103,5 тысячи рублей в месяц).
Другие частные школы, такие как «Аврора гимназиум», «Лобачевский» и «Прогресс», имеют меньшую выручку. Информация о доходах религиозных школ и школ, учрежденных ИП, отсутствует, сообщает «Реальное время».
Напомним, в школах Казани в 2026 году отремонтируют 11 столовых. В рамках модернизации будут обновлены системы вентиляции, канализации, электрики и отопления.