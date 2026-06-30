Самая доходная частная школа Казани за год заработала 716,9 миллиона рублей

В Татарстане действуют 24 частные образовательные организации, из которых 7 дают дошкольное образование, 8 — начальное общее, 4 — основное и 12 — среднее. В Казани их 15, в Набережных Челнах — 3, в Альметьевске — 4. В частных школах республики обучается около 3 900 учеников (0,8% от общего числа). За последние пять лет государство выплатило им более 1,2 миллиарда рублей субсидий.