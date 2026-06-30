В Казани вырос спрос на компактные квартиры с продуманной планировкой

Самыми востребованными остаются студии площадью до 30 «квадратов». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе группы «Самолет».
По данным исследования, чаще всего покупатели выбирают квартиры с кухней-гостиной. Такие планировки есть в 83% самых популярных лотов. Еще 65% востребованных квартир имеют лоджии, а в 43% предусмотрены ниши под встроенные шкафы.
Следом по популярности идут однокомнатные квартиры площадью от 30 до 40 кв. м и двухкомнатные — от 50 до 56 кв. м. Покупатели хотят видеть в них кухни-гостиные, гардеробные или ниши для хранения вещей, а также удобные лоджии.
Среди трехкомнатных квартир наибольшим спросом пользуются планировки площадью 68−70 и 74−78 кв. м. В таких квартирах жители Татарстана чаще всего хотят видеть мастер-спальню.
Как отмечают специалисты, при выборе жилья покупатели в первую очередь смотрят на то, насколько удобно организовано пространство. Даже при ограниченном бюджете многие готовы немного доплатить за квартиру, где есть удобные места для хранения вещей, а балкон можно использовать как рабочую или спортивную зону.