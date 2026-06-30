В Казани вырос спрос на компактные квартиры с продуманной планировкой

Как отмечают специалисты, при выборе жилья покупатели в первую очередь смотрят на то, насколько удобно организовано пространство. Даже при ограниченном бюджете многие готовы немного доплатить за квартиру, где есть удобные места для хранения вещей, а балкон можно использовать как рабочую или спортивную зону.