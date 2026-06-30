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В нижегородской школе № 11 выделили 7,6 млн рублей на устройство АПС и СОУЭ

Приём заявок от потенциальных участников продлится до 13 июля, а комиссия определит победителя тендера 16 июля.

Образовательное учреждение МБОУ «Школа № 11 имени Г. С. Бересневой» запустило электронный конкурс для подрядчиков: требуется смонтировать в здании автоматическую пожарную сигнализацию (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Сведения о тендере разместили на портале госзакупок 26 июня 2026 года.

Бюджет закупки ограничен суммой в 7,6 миллиона рублей — это предельная стоимость контракта. Исполнителю предстоит завершить все монтажные и пусконаладочные мероприятия не позднее 10 августа 2026 года.

Приём заявок от потенциальных участников продлится до 13 июля, а комиссия определит победителя 16 июля. Школа расположена по адресу: улица Терешковой, 4А.

Ранее были определены лучшие нижегородские школы по итогам всероссийских олимпиад.