В нижегородской школе № 11 выделили 7,6 млн рублей на устройство АПС и СОУЭ

Образовательное учреждение МБОУ «Школа № 11 имени Г. С. Бересневой» запустило электронный конкурс для подрядчиков: требуется смонтировать в здании автоматическую пожарную сигнализацию (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Сведения о тендере разместили на портале госзакупок 26 июня 2026 года.
Бюджет закупки ограничен суммой в 7,6 миллиона рублей — это предельная стоимость контракта. Исполнителю предстоит завершить все монтажные и пусконаладочные мероприятия не позднее 10 августа 2026 года.
Приём заявок от потенциальных участников продлится до 13 июля, а комиссия определит победителя 16 июля. Школа расположена по адресу: улица Терешковой, 4А.
Ранее были определены лучшие нижегородские школы по итогам всероссийских олимпиад.