В нижегородской школе № 11 выделили 7,6 млн рублей на устройство АПС и СОУЭ

Образовательное учреждение МБОУ «Школа № 11 имени Г. С. Бересневой» запустило электронный конкурс для подрядчиков: требуется смонтировать в здании автоматическую пожарную сигнализацию (АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Сведения о тендере разместили на портале госзакупок 26 июня 2026 года.