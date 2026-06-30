Продажи чая в России упали в среднем на 10%

Согласно «Эвотору», продажи зеленого чая в пакетиках за первые пять месяцев года сократились на 1% год к году, рассыпного — на 6%, ароматизированного — на 14%. Черный чай в пакетиках потерял 11%, рассыпной — 15%. По данным Росстата, в рознице в мае черный чай стоил в среднем 1,4 тыс. руб. за 1 кг, подорожав год к году на 1,7%. Зеленый чай стоит столько же, прибавив 0,2% год к году.