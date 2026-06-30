Российскому бизнесу удвоили лимит переводов в иностранные компании

Операция может проходить как в рублях, так и в иностранной валюте. В валютном случае сумму будут пересчитывать по официальному курсу Банка России на дату платежа. Если общий объем операций в пользу одного иностранного юридического лица превысит 30 млн рублей, индивидуальное разрешение ЦБ, как и раньше, потребуется.