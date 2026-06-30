Российскому бизнесу удвоили лимит переводов в иностранные компании

С 1 июля российским резидентам станет проще оплачивать доли, вклады и паи в имуществе иностранных компаний. Банк России повысил лимит операций, которые можно проводить без индивидуального разрешения регулятора, до 30 млн рублей в пользу одного юридического лица-нерезидента.
О новом порядке сообщил Банк России. Раньше предельная сумма таких операций составляла 15 млн рублей. Теперь лимит удваивается, но сохраняется привязка к одному иностранному юрлицу. Для расчета учитываются операции, совершенные резидентом в пользу этого нерезидента с 1 апреля 2024 года, а не только разовый платеж.
Операция может проходить как в рублях, так и в иностранной валюте. В валютном случае сумму будут пересчитывать по официальному курсу Банка России на дату платежа. Если общий объем операций в пользу одного иностранного юридического лица превысит 30 млн рублей, индивидуальное разрешение ЦБ, как и раньше, потребуется.
Правило важно для компаний и предпринимателей, которые сохраняют зарубежные структуры, участвуют в иностранных проектах или делают взносы в капитал партнерских организаций. Аналогичные требования распространяются и на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества. Для бизнеса это не отмена валютного контроля, а точечное расширение коридора, в котором операция может пройти без отдельного согласования.
Читайте также: Банки получат новый инструмент против кредитных мошенников.