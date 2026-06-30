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Семья Юревича вновь судится за миллиарды, вложенные в Radisson Blu

Юридическая битва продолжается.

Борьба за активы, которые раньше принадлежали бывшему главе Челябинской области Михаилу Юревичу и его родственникам, выходит на новый круг.

Как сообщает Полит74, кипрская компания Rantip invest limited и казахстанское ТОО «BAITEREK CAPITAL», связанные с семьей экс-губернатора, подали апелляции на решения судов. Этими решениями им фактически заблокировали возврат крупных вложений в отель Radisson Blu и прочие объекты.

По данным издания, иски к этим структурам подавала национализированная фирма «Отельстрой». С точки зрения закона, переданные Юревичами деньги были оформлены как заем. Однако суд решил, что это не займ, а вклад, а значит, требовать их обратно уже нельзя. Аналогичная ситуация сложилась и по спорам с ООО «УМ Школьник» и «Родник». Юридическая битва продолжается.

Ранее Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего губернатора Юревича и его родственников по делу о взыскании 19,7 млрд рублей, признанных незаконно полученными доходами от деятельности холдинга «Макфа».