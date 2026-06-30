До 20 тонн пластика в сутки: новый проект реализуют в Атырау

В Атырау реализуют крупный проект по переработке пластиковых отходов
В Атырау реализуется масштабный проект, который позволит превратить использованные пластиковые бутылки в востребованную промышленную продукцию. Новое предприятие, реализуемое ТОО «Фибратекс», будет не только перерабатывать пластиковые отходы, но и выпускать полиэфирное штапельное волокно, которое пользуется спросом как в Казахстане, так и за рубежом.
Что построят в Атырау?
После выхода на полную мощность предприятие сможет:
Перерабатывать до 20 тонн пластиковых отходов в сутки.
Выпускать до 7 000 тонн полиэфирного штапельного волокна в год.
Создать 67 постоянных рабочих мест.
Увеличить экспортный потенциал Атырауской области.
Как пластиковые бутылки превратятся в промышленное сырье?
Производственный процесс будет состоять из трех этапов:
Сортировка и очистка использованных ПЭТ-бутылок.
Производство пластикового флекса.
Переработка флекса в полиэфирное штапельное волокно.
Полученная продукция будет использоваться как внутри предприятия для выпуска геосинтетических материалов, так и поставляться на экспорт.
Почему этот проект называют экологичным?
Проект основан на принципах циркулярной экономики, когда отходы не отправляются на полигоны, а становятся сырьем для нового производства. Такой подход позволяет:
Сокращать объем пластиковых отходов.
Снижать нагрузку на окружающую среду.
Развивать перерабатывающую промышленность.
Создавать новые рабочие места.
Выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Кто поддерживает проект?
Проект реализуется при поддержке АО «Жасыл даму». Финансирование осуществляется за счет средств, аккумулированных в рамках механизма расширенных обязательств производителей. Этот механизм направлен на развитие современной системы переработки отходов и стимулирование экологически ориентированных производств.
Что это значит для региона?
Запуск нового производства позволит Атырауской области:
Увеличить объем переработки пластиковых отходов.
Укрепить промышленный потенциал региона.
Способствовать развитию «зеленой» экономики.
Создать новые рабочие места.
Расширить экспортные возможности казахстанских предприятий.