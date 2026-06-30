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До 20 тонн пластика в сутки: новый проект реализуют в Атырау

В Атырау реализуют крупный проект, который позволит превратить использованные пластиковые бутылки в востребованную промышленную продукцию.

Источник: Деловой Казахстан

В Атырау реализуют крупный проект по переработке пластиковых отходов

В Атырау реализуется масштабный проект, который позволит превратить использованные пластиковые бутылки в востребованную промышленную продукцию. Новое предприятие, реализуемое ТОО «Фибратекс», будет не только перерабатывать пластиковые отходы, но и выпускать полиэфирное штапельное волокно, которое пользуется спросом как в Казахстане, так и за рубежом.

Что построят в Атырау?

После выхода на полную мощность предприятие сможет:

  • Перерабатывать до 20 тонн пластиковых отходов в сутки.

  • Выпускать до 7 000 тонн полиэфирного штапельного волокна в год.

  • Создать 67 постоянных рабочих мест.

  • Увеличить экспортный потенциал Атырауской области.

Как пластиковые бутылки превратятся в промышленное сырье?

Производственный процесс будет состоять из трех этапов:

  1. Сортировка и очистка использованных ПЭТ-бутылок.

  2. Производство пластикового флекса.

  3. Переработка флекса в полиэфирное штапельное волокно.

Полученная продукция будет использоваться как внутри предприятия для выпуска геосинтетических материалов, так и поставляться на экспорт.

Почему этот проект называют экологичным?

Проект основан на принципах циркулярной экономики, когда отходы не отправляются на полигоны, а становятся сырьем для нового производства. Такой подход позволяет:

  • Сокращать объем пластиковых отходов.

  • Снижать нагрузку на окружающую среду.

  • Развивать перерабатывающую промышленность.

  • Создавать новые рабочие места.

  • Выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Кто поддерживает проект?

Проект реализуется при поддержке АО «Жасыл даму». Финансирование осуществляется за счет средств, аккумулированных в рамках механизма расширенных обязательств производителей. Этот механизм направлен на развитие современной системы переработки отходов и стимулирование экологически ориентированных производств.

Что это значит для региона?

Запуск нового производства позволит Атырауской области:

  • Увеличить объем переработки пластиковых отходов.

  • Укрепить промышленный потенциал региона.

  • Способствовать развитию «зеленой» экономики.

  • Создать новые рабочие места.

  • Расширить экспортные возможности казахстанских предприятий.