До 20 тонн пластика в сутки: новый проект реализуют в Атырау

В Атырау реализуется масштабный проект, который позволит превратить использованные пластиковые бутылки в востребованную промышленную продукцию. Новое предприятие, реализуемое ТОО «Фибратекс», будет не только перерабатывать пластиковые отходы, но и выпускать полиэфирное штапельное волокно, которое пользуется спросом как в Казахстане, так и за рубежом.