Текила показала максимальный рост продаж среди крепкого алкоголя в России

Локализация производства осложнена высокой стоимостью сырья и наличием прав на наименование Tequila только у мексиканского правительства. На данный момент лишь Luding Group и Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» имеют лицензии на выпуск оригинальной текилы. Александр Гревцов из Stellar Group отметил, что в текущих условиях выпуском такой продукции могут заниматься только крупные игроки с широкой клиентской базой и договоренностями о поставках.