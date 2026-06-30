В Орловской области предложили заправлять машины по первым цифрам номера

1 июля власти Орловской области вынесут на обсуждение с правовой комиссией вопрос о введении правила отпуска топлива, по которым будет установлен лимит на уровне 50 литров, а дни заправки машин жителей региона будут определяться по автомобильным номерам, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«В субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье — с 2 до 3 и т.д. Отпускать будем до 50 литров», — описал губернатор суть схемы. «В среду будем выносить на штаб с правовиками решение», — сообщил он.
Губернатор добавил, что три заправки в Орле будут также отпускать бензин для автомобилей с номерами других регионов, а на сельских заправках будет выделена отдельная линия для орловчан.
«Для транспорта специальных и социальных служб сохраняется режим внеочередной заправки. Для тех людей, кто находится на диализе, готовы выделять машины из гаража администрации области», — уточнил Клычков.
Глава региона подчеркнул, что сейчас идет борьба не с количеством бензина, а с ажиотажным спросом. «Некоторые приезжают по несколько раз и потом перепродают бензин на “Авито” — это нарушение законодательства. С силовиками этот вопрос проговорим», — отметил он.
«В первую очередь необходимо закончить эпопею с перекупами, мы для этого и ввели ограничения», — пояснил губернатор. Клычков заверил, что все ограничения будут отменены, когда спадет ажиотажный спрос.
О введении ограничений Клычков изначально сообщал 24 июня. На заправках в населенных пунктах можно залить не более 30 литров, на трассах — до 50 литров, залив в канистры полностью запрещен.
Полные или частичные ограничения на отпуск топлива ввели в 40 регионах России. Вице-премьер Александр Новак называл одной из возможных мер стабилизации рынка импорт топлива, одновременно отмечая, что имеющихся запасов достаточно для обеспечения внутреннего спроса, а ажиотажный спрос со стороны населения стал одним из факторов напряженности на рынке.
Накануне, 28 июня, президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам снабжения топливом российских регионов. Он поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, включая наращивание предложения и сдерживание цен.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».