В Орловской области предложили заправлять машины по первым цифрам номера

Глава региона подчеркнул, что сейчас идет борьба не с количеством бензина, а с ажиотажным спросом. «Некоторые приезжают по несколько раз и потом перепродают бензин на “Авито” — это нарушение законодательства. С силовиками этот вопрос проговорим», — отметил он.