Связь в Казахстане: кто растет, а кто теряет абонентов

Речь идёт именно о восстановлении, так как в 2021 году этот показатель был самым высоким за последние несколько лет: 278,4 млрд тг. Далее эксперты Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК фиксировали постепенное сокращение, и к концу 2024 года сумма составила всего 207 млрд тг. Такая ситуация могла отображать тенденции потребительского поведения — уменьшение времени разговоров именно посредством сотовой связи и переход на звонки через интернет в различных мессенджерах.
2025-й стал первым годом, когда наблюдался рост объёмов услуг мобильной связи: на 8,5%, до 224,5 млрд тг. За январь-май текущего года показатель резко увеличился. Это связано с изменением методологии учёта БНС: с января в категорию «Услуги мобильной связи» вошли услуги доступа к широкополосному интернету по беспроводным сетям, которые ранее относились к категории «Услуги сети Интернет». Это делает прямое сопоставление с аналогичным периодом предыдущего года нерелевантным.
Чтобы иметь возможность корректно сравнивать показатели за январь-май текущего и прошлого года, мы сделали расчёт показателей без учёта методологических изменений БНС. Это позволило определить рост объёмов услуг мобильной связи (без учёта мобильного интернета) за пять месяцев 2026-го: на 7,8%, с 93,8 млрд до 101,1 млрд тг. Объём услуг сети Интернет по телекоммуникационным проводным и беспроводным сетям за год увеличился на 8%, до 373,6 млрд тг.
В целом общий объём услуг связи за пять месяцев 2026-го составил 638,8 млрд тг, увеличившись за год на 7,6%. Сильнее всего на такой прирост повлияло наращивание объёмов услуг сети Интернет (плюс 27,7 млрд тг), мобильной связи (плюс 7,3 млрд тг) и прочих телекоммуникационных услуг (плюс 9,7 млрд тг). Отрицательная динамика наблюдалась в секторах услуг по распространению программ по кабельной инфраструктуре, интернету или через спутник (минус 1,3 млрд тг, или минус 5,8%) и услуг местной телефонной связи (минус 888 млн тг, или минус 7,9%).
Наряду с финансовой статистикой интересны результаты сопоставления и иных показателей связи. В частности, по данным отчётов БНС, за период с января по май в стране наблюдалось уменьшение количества фиксированных телефонных линий на 11,4%. Впрочем, эта тенденция была отмечена и в прошлом году, когда показатель упал на 10,6%. Она имеет прямую связь с сокращением объёмов услуг местной телефонной связи и, собственно, с реальным потребительским поведением. В населённых пунктах (по крайней мере крупных) насчитывается всё меньше квартир и домов, где есть стационарный телефон.
На фоне устойчивого сокращения рынка фиксированной телефонии в РК наблюдается стабильный рост сегментов мобильного и интернет‑доступа. Число абонентов сотовой связи за январь-декабрь прошлого года достигло 27,4 млн (плюс 4,6% к аналогичному периоду 2024-го), а число пользователей фиксированного интернета увеличилось до 3,3 млн (плюс 3,2%).
Особого внимания заслуживают показатели в сегменте мобильного интернет‑доступа. Резкое сокращение числа абонентов наблюдалось в январе текущего года: с 19,2 млн до всего 18,1 млн, то есть сразу на 5,3%. Более того: далее, в феврале 2026-го, показатель продолжил уменьшаться и достиг минимума в 17,8 млн абонентов (ещё минус 1,5%). После этого динамика выровнялась, и по итогам мая число абонентов постепенно выросло до 18,2 млн. По графику, приведённому ниже, очевидно, что ранее таких значительных скачков не происходило много лет подряд.
Сокращение числа абонентов, использующих мобильный интернет, совпало с ростом цен на отдельные услуги сотовой связи и доступа в сеть через мобильные телефоны. Рассмотрим для начала годовое изменение тарифов. Абонентская плата пользователей по тарифным планам с учётом звонков, SMS и интернета в мае текущего года выросла на 10% в сравнении с маем 2025-го. Пакеты доступа к интернету и телевидению подорожали за год на 2,7%, тарифы на домашний интернет увеличились на 2,3%.
Динамика месячного роста цен ещё более показательна: она демонстрирует, что наибольший скачок абонентской платы у операторов (сразу на 8,7% к декабрю) произошёл именно в январе текущего года, когда было отмечено резкое сокращение числа абонентов. В марте также наблюдалось удорожание таких услуг, но уже менее резкое: на 1,2% в сравнении с апрелем. Пакеты доступа к интернету и телевидению в мае 2026-го поднялись в цене на 2,7%. Сотовые операторы назвали удорожание вынужденной мерой, связанной с ростом затрат на развитие, модернизацию и обслуживание сетей, а также с изменениями в налоговом законодательстве.