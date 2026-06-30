Связь в Казахстане: кто растет, а кто теряет абонентов

Динамика месячного роста цен ещё более показательна: она демонстрирует, что наибольший скачок абонентской платы у операторов (сразу на 8,7% к декабрю) произошёл именно в январе текущего года, когда было отмечено резкое сокращение числа абонентов. В марте также наблюдалось удорожание таких услуг, но уже менее резкое: на 1,2% в сравнении с апрелем. Пакеты доступа к интернету и телевидению в мае 2026-го поднялись в цене на 2,7%. Сотовые операторы назвали удорожание вынужденной мерой, связанной с ростом затрат на развитие, модернизацию и обслуживание сетей, а также с изменениями в налоговом законодательстве.