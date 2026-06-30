Новую семейную выплату получили 13 тысяч нижегородских родителей

Новая мера поддержки положена работающим гражданам РФ с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), с доходов которых в прошлом году уплачивался НДФЛ. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума за расчетный год. В зависимости от заработка нижегородцы смогут дополнительно получить от 56 до 189 тысяч рублей. При назначении выплаты СФР комплексно оценивает имущество семьи.