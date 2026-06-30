Новую семейную выплату получили 13 тысяч нижегородских родителей

Новую ежегодную семейную выплату в первый месяц получили 13 тысяч родителей в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России (СФР) по Нижегородской области. С 1 июня общая сумма выплат в регионе превысила 310,7 млн рублей.
Новая мера поддержки положена работающим гражданам РФ с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), с доходов которых в прошлом году уплачивался НДФЛ. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума за расчетный год. В зависимости от заработка нижегородцы смогут дополнительно получить от 56 до 189 тысяч рублей. При назначении выплаты СФР комплексно оценивает имущество семьи.
Подать заявление можно до 1 октября 2026 года через портал Госуслуг, МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов необходимо дополнительно предоставить справку с места службы по форме КНД 1175018, а при наличии студента-очника потребуется справка об обучении и размере стипендии. Остальные сведения фонд запросит сам.
Ранее сообщалось, что ряд пособий начнут перечислять нижегородцам беззаявительно с 1 июля.