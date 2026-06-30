Ювелиры смягчили позицию властей по продаже выращенных бриллиантов

Ассоциация ювелиров сообщила о договоренности с Минфином, согласно которой изделия из искусственных камней, поступившие в оборот до 1 сентября 2026 года, разрешено продавать по старым правилам без замены бирок. В организации уточнили, что достигнутые решения закрепят в разъясняющих документах к постановлению правительства.