Хабаровчанок приглашают к участию в конкурсе «Мама-предприниматель»

Кстати, хабаровский центр «Мой бизнес» в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» проводит и другие образовательные мероприятия, рассчитанные на весь июль. На них можно познакомиться с теорией предпринимательского дела и научиться работать в специальных программах, таких как 1С и Битрикс24. Помимо этого, на обучении посвятят время продвижению бизнес-проекта в соцсетях и привлечению сотрудников.