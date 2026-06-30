Хабаровчанок приглашают к участию в конкурсе «Мама-предприниматель»

Хабаровский центр «Мой бизнес» объявил о старте приема заявок на федеральный конкурс «Мама-предприниматель». Зарегистрироваться можно до 13 июля 2026 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рамках образовательной программы желающих обучат доработке бизнес-идей.
Также в курс войдет интенсивное обучение по бизнес-теории. Программа начнется 24 июля и продлится пять дней. По итогам первого регионального этапа участница с лучшим проектом получит 150 тысяч рублей на его реализацию. Помимо этого, она сможет воспользоваться возможностью перейти на федеральный этап конкурса.
Уже в Москве встретятся 25 победителей первого этапа и поборются за приз в один миллион рублей. Второе место подразумевает получение приза в полмиллиона рублей, а третье — в 250 тысяч рублей.
На сайте конкурса указано, что программа подходит для тех, кто, будучи в декретном отпуске, хочет начать свое дело, или для тех, кто хочет избежать частых ошибок при старте бизнеса. Проект рассчитан и на желающих совмещать бизнес с работой и заботой о ребенке.
Кстати, хабаровский центр «Мой бизнес» в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» проводит и другие образовательные мероприятия, рассчитанные на весь июль. На них можно познакомиться с теорией предпринимательского дела и научиться работать в специальных программах, таких как 1С и Битрикс24. Помимо этого, на обучении посвятят время продвижению бизнес-проекта в соцсетях и привлечению сотрудников.
— Регистрация на каждое мероприятие обязательна. Все вопросы можно задать по телефону центра «Мой бизнес»: 8−800−555−3909 или в офисе, — отметили в центре «Мой бизнес».
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об июльских изменениях в законодательстве, которые коснутся граждан России. Нововведения затронут в том числе и бизнес.