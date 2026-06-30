Кому в Казахстане платят меньше и почему

Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в Казахстане продолжает увеличиваться
По итогам 2025 года женщины в среднем получали 372,8 тыс. тенге в месяц, тогда как мужчины — 519 тыс. тенге. Такие выводы сделали аналитики Finprom на основе данных Бюро национальной статистики.
Как говорится в исследовании, если в 2020 году зарплата женщин составляла 75% от мужской, то к концу 2025 года показатель снизился до 71,8%. Иными словами, женщины зарабатывали в среднем на 28,2% меньше мужчин.
«Во всех отраслях экономики, кроме образования, разрыв в зарплатах в прошлом году был в пользу мужчин», — отмечают аналитики. Так, в финансовой и страховой деятельности женщины получали 69,3% от зарплаты мужчин, а в сфере недвижимости — 72,6%. При этом минимальная разница зафиксирована в строительстве (97,7%) и административном и вспомогательном обслуживании (96,3%).
Вместе с тем в некоторых сферах ситуация оказалась обратной. Как сообщают аналитики, в детских садах зарплата женщин была выше на 41,9%, в начальном образовании — на 20,1%, а в школах — на 11,1%. При этом авторы исследования обращают внимание, что именно эти профессии остаются одними из самых низкооплачиваемых. В вузах же мужчины зарабатывали примерно на 15% больше женщин.
Похожая картина наблюдалась и в отдельных сегментах медиа и транспорта. В производстве кино- и видеофильмов, телерадиовещании и трубопроводном транспорте доходы женщин немного превышали мужские. В то же время, как говорится в исследовании, в издательской деятельности женщины получали лишь 58,3% от зарплаты мужчин, в воздушном пассажирском транспорте — 59%, а в сфере компьютерного программирования — 66,5%.
Аналитики также обращают внимание на заметные различия между регионами. Самый большой разрыв зафиксирован в Мангистауской области, где зарплата женщин составила лишь 47,5% от мужской. В Атырауской области этот показатель достиг 57,9%. «Такие показатели могут быть связаны с отраслевой структурой экономики этих регионов, где доминируют высокодоходные сферы деятельности с преобладанием мужской занятости», — говорится в исследовании.
Наиболее близкими к равенству оказались области Жетiсу, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. В Алматы, Астане и Шымкенте соотношение зарплат женщин и мужчин находилось в пределах 75−82%.
Как отмечают аналитики, разрыв сохраняется и внутри профессиональных групп. Так, женщины-руководители и госслужащие получали примерно на 30% меньше мужчин, занимающих аналогичные должности. Заметная разница сохраняется также среди работников промышленности, строительства, транспорта и технических специалистов. Даже среди операторов производственного оборудования женщины получали лишь 74,5% от мужской зарплаты.
По мнению авторов исследования, одна из причин заключается в структуре занятости. Женщины значительно реже работают в высокооплачиваемых отраслях. Например, в строительстве они составляют лишь 14% работников, а в промышленности и логистике большинство сотрудников — мужчины. При этом больше всего женщин занято в образовании и здравоохранении — 75,7% и 77,8% соответственно. Однако именно эти отрасли остаются одними из самых низкооплачиваемых.
«При средней номинальной зарплате по стране в 444 тыс. тенге в сфере образования показатель составлял 322,7 тыс. тенге, причем женщины получали на 1,5% больше мужчин», — отмечается в исследовании.