Кому в Казахстане платят меньше и почему

Вместе с тем в некоторых сферах ситуация оказалась обратной. Как сообщают аналитики, в детских садах зарплата женщин была выше на 41,9%, в начальном образовании — на 20,1%, а в школах — на 11,1%. При этом авторы исследования обращают внимание, что именно эти профессии остаются одними из самых низкооплачиваемых. В вузах же мужчины зарабатывали примерно на 15% больше женщин.