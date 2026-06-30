Доллар опустился до 485 тенге: аналитики оценили перспективы курса

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE американская валюта опустилась до 485,26 тенге, передает DKNews.kz.
Поддержку национальной валюте оказывает стабильная ситуация на нефтяном рынке и позитивная макроэкономическая статистика Казахстана.
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Как завершились торги
По итогам торгов понедельника курс доллара США на KASE составил 485,26 тенге.
Нефтяной рынок сохраняет относительное спокойствие. Стоимость нефти марки Brent консолидируется вблизи отметки 73,61 доллара за баррель, а участники рынка продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
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Экономика Казахстана продолжает расти
Дополнительную поддержку тенге оказывают свежие данные по экономике страны. По итогам первого квартала 2026 года:
ВВП Казахстана вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
Объем экономики достиг 34,1 трлн тенге.
Рост обеспечили сразу несколько отраслей:
строительство — +14,8%;
транспорт и складирование — +12,5%;
обрабатывающая промышленность — +8,7%.
Кроме того, положительную динамику продолжают демонстрировать торговля, сельское хозяйство и сфера услуг.
По мнению аналитиков, такая структура роста делает экономику более устойчивой к внешним факторам и снижает зависимость от сырьевого сектора.
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Каким ожидается курс валют
По оценкам экспертов, во вторник основные валюты могут торговаться в следующих диапазонах:
доллар США — 480−490 тенге;
евро — 548−560 тенге;
российский рубль — 6,20−6,40 тенге;
китайский юань — 71−72 тенге.
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Что это означает для рынка
Укрепление тенге происходит на фоне сочетания нескольких факторов:
стабильных цен на нефть;
умеренного отношения инвесторов к риску;
позитивной статистики по экономике Казахстана.
Если текущие тенденции сохранятся, национальная валюта может продолжить удерживать сильные позиции по отношению к основным мировым валютам.